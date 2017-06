Actualidade

Os recém e os futuros pais têm a partir de hoje um guia, lançado pelo Governo, com "toda a informação relevante" sobre a paternidade e maternidade nos primeiros anos da criança.

"Tenho uma criança" é uma das medidas do programa Simplex+2016 que reúne, num só guia, informação sobre os direitos das grávidas trabalhadoras, licenças parentais, os passos que os pais devem dar para registar o nascimento da criança.

O objetivo do guia "é facilitar que todas as famílias, em particular as famílias jovens, tenham um conhecimento de todos os apoios que podem ter" e dos "deveres que também têm que cumprir" para com os seus filhos, disse à agência Lusa o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, à margem do encontro comemorativo dos 20 anos da Rede Construir Juntos, organizado pelo Instituto de Apoio à Criança.