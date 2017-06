Actualidade

O fiscalista Rui Duarte Morais recusou hoje no parlamento "lei à medida de cada caso", no âmbito das propostas de alteração em discussão para alargar a divisão de deduções de IRS às diferentes modalidades de guarda conjunta.

"O problema de falta de competitividade é a complexidade das leis. A lei tem de ser simples e para ser simples não podemos fazer lei à medida de cada caso", defendeu Rui Duarte Morais, que liderou a comissão responsável pela última reforma do IRS, em 2015.

O professor da Universidade Católica do Porto foi ouvido no parlamento a propósito de um conjunto de propostas apresentadas por PCP, Bloco de Esquerda (BE) e pelo Pessoas, Animais e Natureza (PAN) e por um projeto de resolução do PS, que prevê alargar a todas as tipologias de guarda conjunta a possibilidade de os pais poderem dividir entre si as deduções dos dependentes, sendo que, atualmente, só os pais divorciados o podem fazer.