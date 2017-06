Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que as previsões mais otimistas do Fundo Monetário Internacional (FMI) são gratificantes, especialmente porque partem de um organismo que tinha muitas dúvidas sobre o crescimento da economia nacional.

"Esta posição do Fundo Monetário Internacional é, de facto, muito gratificante. É uma boa notícia, porque o FMI era talvez o mais crítico e o que tinha mais dúvidas sobre o crescimento da economia", sustentou.

No final de uma visita a dezenas de 'stands' com projetos de escolas de vários pontos do país, patentes no Convento São Francisco, em Coimbra, no âmbito da 14.ª edição do Prémio Fundação Ilídio Pinho "Ciência na Escola", Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou aos jornalistas que esta previsão do FMI é "estimulante", sendo agora necessário "continuar o caminho".