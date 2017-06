Actualidade

Os trabalhadores das secções de processos do Departamento de Gestão da Dívida do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social admitem recorrer à greve se não for atendida a pretensão de mudarem de serviço dada a "sobrecarga de trabalho" que dizem sofrer.

Em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP) garante que estes funcionários "estão dispostos a utilizar todas formas de luta ao seu alcance para conseguirem o reconhecimento e a valorização das suas carreiras, incluindo o recurso à greve".

Segundo explica, os trabalhadores das secções de processos do Departamento de Gestão da Dívida do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS) "estão a solicitar ao respetivo departamento de recursos humanos uma declaração autenticada que comprove a sua relação jurídica de emprego público e todos os demais dados necessários para a instrução de pedidos de mobilidade entre órgãos e serviços ou candidaturas a concursos abertos noutros serviços".