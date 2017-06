Actualidade

A reposição do IVA na restauração para 13% custou aos cofres do Estado 161,7 milhões de euros no segundo semestre de 2016, abaixo da estimativa, concluiu o grupo de trabalho de acompanhamento do setor, hoje divulgado.

Em 01 de julho do ano passado, entrou em vigor a alteração do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) na prestação de serviços de alimentação e bebidas, que resultou na descida de 23% para 13% (taxa intermédia) na restauração.

Nesta sequência, foi criado um grupo de trabalho com representantes de diferentes áreas governativas e da AHRESP - Associação de Restauração e Similares de Portugal com o objetivo de monitorizar a evolução do setor, após a descida do IVA.