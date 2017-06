Actualidade

Portugal vai criar uma "lei do espaço" para regular a atividade no setor, anunciou hoje o ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, Manuel Heitor.

O anúncio foi feito aos jornalistas, em Lisboa, na apresentação do programa do encontro nacional de ciência de 2017, que decorre entre segunda e quarta-feira, no Centro de Congressos de Lisboa.

Segundo o calendário previsto, o novo diploma deverá ser aprovado pelo Governo até setembro.