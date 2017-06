Inquérito/CGD

O parlamento vai requerer ao Tribunal da Relação de Lisboa que lhe faça chegar o acórdão que determina a entrega de documentos ao Ministério Público para investigação de alegada gestão danosa na Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Na quarta-feira, e de acordo com um acórdão a que a agência Lusa teve acesso, o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu que o Banco de Portugal (BdP) deve fornecer ao Ministério Público a documentação solicitada para uma investigação sobre alegada gestão danosa de administradores, dirigentes e outros funcionários da CGD.

Hoje, PSD e CDS-PP apresentaram um requerimento para que o tribunal remetesse esse acórdão à comissão parlamentar de inquérito, que foi chumbado com os votos contra do PS, PCP e Bloco de Esquerda (BE).