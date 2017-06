Incêndios

Autoridade Nacional de Proteção Civil alertou hoje para o perigo de incêndio florestal nos próximos dias, com a subida gradual da temperatura máxima até segunda-feira e redução da humidade relativa do ar, sem retorno significativo durante a noite.

Após contacto com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Proteção Civil (ANPC) anuncia para domingo o aumento da temperatura máxima para valores entre 33ºC e os 35ºC na região sul, do Vale do Tejo e distritos de Leiria e Coimbra.

Prevê-se ainda vento em geral fraco do quadrante leste, soprando moderado (até 30 km/h) no Algarve até ao final da manhã e no litoral Oeste, de noroeste, durante a tarde.