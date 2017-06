Actualidade

Alunos de catorze instituições de ensino superior do norte vão expor os seus trabalhos na 19.ª edição da bienal de Vila Nova de Cerveira, que decorre de julho a setembro, anunciou hoje a fundação que organiza o evento.

Em comunicado, hoje, a Fundação Bienal de Cerveira (FBAC) explicou que a participação daquelas instituições se enquadra na estratégia "de aproximação dos conceitos científicos à prática artística e de promoção da reflexão entre alunos, professores e artistas".

"No total, foram 14 as instituições que aceitaram este desafio e que vão expor na Bienal de Arte mais antiga do país", sustentou a FBAC.