O primeiro-ministro realçou hoje que as previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre o crescimento da economia portuguesa são "mais otimistas" do que as do Governo e reconhecem que a evolução "tem sido bastante mais positiva".

"Hoje ouvimos o FMI a apresentar previsões de crescimento da nossa economia mais otimistas do que as próprias previsões com que o Governo tem trabalhado e a reconhecer que, ao contrário do que pensava há um ano, a evolução da nossa economia tem sido bastante mais positiva do que aquilo que eram as expectativas que tinha", disse António Costa.

Em comunicado divulgado hoje, após uma missão de duas semanas a Lisboa, o FMI manifestou estar mais otimista em relação a Portugal, prevendo que a economia cresça 2,5% este ano e que a meta do défice de 1,5% seja cumprida.