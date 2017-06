Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros português apelou hoje ao governo guineense que reverta a suspensão da atividade da RTP e RDP no país, avisando que essa decisão cria uma situação "muito problemática" na relação bilateral.

"Revertam o mais depressa possível essa decisão. A manter-se [a decisão de suspender a RDP e RTP em Bissau] criará uma situação que será muito mas muito problemática do ponto de vista do relacionamento entre os dois países", disse Augusto Santos Silva hoje no Porto, à margem de uma visita à Fundação Serralves.

"Julgo que o bom senso acabará por imperar", considerou o ministro português, que acusou o Governo guineense de promover um "atentado à liberdade de imprensa" com esta decisão unilateral.