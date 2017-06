Actualidade

O Benfica assegurou hoje a contratação do avançado inglês Chris Willock ao Arsenal, da liga inglesa de futebol, tendo o jogador assinado um contrato válido por cinco temporadas, anunciou o clube 'encarnado' através da BTV.

Willock, de 19 anos, fez toda a sua formação nos 'gunners', tendo na época passada jogados duas vezes pela equipa principal orientada pelo francês Arsene Wenger.

"Estou muito feliz por assinar e espero poder mostrar o que consigo fazer em campo. Acho que temos uma grande equipa e que podemos alcançar grandes feitos no futuro", foram as primeiras declarações do avançado, reproduzidas pela BTV.