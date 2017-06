Actualidade

O festival Paredes de Coura anunciou hoje Lightning Bolt, Japandroids e Roosevelt, em substituição de Formation, como os últimos nomes do cartaz da edição deste ano, que comemora o 25.º aniversário, de 16 a 19 de agosto.

O duo norte-americano Lightning Bolt existe há mais de duas décadas e soma um conjunto de atuações memoráveis, tendo durante anos tocado no meio do público: "Ao vivo são os reis do concerto-guerrilha, tocando com um volume intenso no meio da audiência, muitas vezes causando pandemónio", escrevia o New Musical Express na crítica sobre o disco "Earthly Delights", de 2009.

Por seu lado, os canadianos Japandroids, com disco novo este ano, são anunciados para o Vodafone Paredes de Coura pouco depois de terem atuado no palco do Primavera Sound no Porto.