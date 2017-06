Actualidade

O ciclista britânico Chris Froome, três vezes vencedor da Volta à França, renovou o seu contrato com a equipa Sky até 2020, anunciou hoje a equipa, na véspera do arranque de mais uma edição do 'Tour'.

Froome, 32 anos, que a partir de sábado parte à conquista de um quarto título na prova francesa, revelou, em comunicado, que "foi muito fácil" tomar a decisão de renovar com a Sky.

"Estive na Sky desde 2010 e para mim é a minha casa. Estou muito contente e emocionado, porque vou continuar nos próximos quatro anos", refere na nota.