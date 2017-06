Actualidade

Portugal terá quatro maratonistas no Mundial de Londres, com a seleção, hoje divulgada pela Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), a confirmar, sem surpresas, a ausência de Sara Moreira e Jéssica Augusto.

Ricardo Ribas, nos masculinos, e Salomé Rocha, Catarina Ribeiro e Filomena Costa, nos femininos, são os 'eleitos' para o Mundial a ter lugar na capital britânia, em agosto.

As consagradas Sara Moreira e Jéssica Augusto já tinham assumido publicamente a preferência pelos 10.000 metros, o que a FPA acaba assim por levar em conta. Deverão ser selecionadas na convocatória geral, no final do mês de junho. Portugal tem ainda outra 'baixa' de peso, com a gravidez de Dulce Félix, atleta que assim definiu 2017 como um 'ano sabático'.