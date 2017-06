Actualidade

O avançado holandês Bas Dost foi eleito na sexta-feira o Jogador do Ano do Sporting, enquanto o prémio revelação foi atribuído para o jovem Daniel Podence, na Gala Honoris Sporting, que decorreu no Coliseu dos Recreios.

Eram quatro os candidatos selecionados para melhor jogador do ano, Bas Dost, Gelson Martins, Rui Patrício e Sebástien Coates, mas a escolha recaiu no melhor marcador da Liga 2016/17.

No prémio revelação, Daniel Podence tinha a concorrência de Francisco Geraldes, Gelson Dala e João Palhinha.