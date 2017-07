Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou, na sexta-feira, ter enviado uma mensagem ao homólogo norte-americano pedindo-lhe que "retifique" a política de Washington relativamente ao seu país, advertindo-o ainda que não aceita "ameaças".

"Podemos conversar? Sim, mas sem ameaças", afirmou Maduro, num ato público em Caracas, apontando o dedo às mensagens do Departamento de Estado norte-americano.

"Guardem as vossas ameaças", frisou, reiterando que o seu Governo está "preparado" para uma "nova etapa" nas relações com os Estados Unidos, mas com base "no respeito absoluto".