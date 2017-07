Actualidade

Os Prémios Internacionais Terras Sem Sombra/2017 são hoje entregues, em Sines, ao arqueólogo Cláudio Torres, pelo Campo Arqueológico de Mértola, à fundação alemã Schloss Dyck e, a título póstumo, ao maestro italiano Alberto Zedda.

A cerimónia de entrega dos prémios, que distingue personalidades ou entidades que se tenham evidenciado nas áreas da Música, da Defesa do Património Cultural e na da Salvaguarda da Biodiversidade, é presidida pelo conde de Ripalda, Amalio de Marichalar, presidente do Forum Soria 21, e realiza-se às 17:30 no auditório da Administração do Porto de Sines.

Na cerimónia é homenageada a memória de Alberto Zedda, num concerto em que atuam a sua neta, a pianista Valentina Kaufman Zedda, e o Coro Juvenil de Lisboa.