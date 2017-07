Hong Kong/20 anos

Ativistas pró-democracia, detidos hoje em Honk Kong e libertados pouco tempo depois, condenaram a atuação da polícia, que acusaram de os ter deixado à mercê de ataque de grupos pró-China e tríades.

Pelo menos nove ativistas pró-democracia de Hong Kong foram detidos cerca das 08:00 (01:00 em Lisboa) após confrontos com manifestantes pró-China, no centro da cidade, onde decorrem as cerimónias do 20.º aniversário da transferência de soberania, tendo saído em liberdade ainda durante a manhã.

Joshua Wong, que já tinha sido detido na quarta-feira, juntamente com 25 ativistas, durante uma concentração realizada na praça Bauhinia, no centro da cidade, e libertado, foi um dos detidos de hoje.