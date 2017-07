Actualidade

Um espetáculo que mostra o "constante complexo de inferioridade" das personagens de Karl Valentim, mas também "a alegria dos atores em cena", é como o encenador Ricardo-Neves Neves define "Karl Valentin Kabarett", que se estreia no Festival de Almada.

"Karl Valentin Kabarett" é a nova produção do Teatro do Elétrico - com o Teatro da Trindade e o Festival de Almada - que a companhia apresenta no dia 10 de julho, no palco grande da Escola D. António da Costa, no âmbito da 34.ª edição do Festival de Almada, e que estará depois em cena, de 13 a 23 de julho, no Teatro da Trindade, Lisboa, e na Praça do Mar, em Quarteira, cidade natal do encenador, a 29 de julho.

"Quero trabalhar com os atores a alegria de estar em cena (...) o brilho que conseguimos ver-lhes nos olhos, mais do que a alegria dos textos", disse o encenador Ricardo Neves-Neves à agência Lusa, no final de um ensaio de imprensa da peça.