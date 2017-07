Actualidade

O Parlamento Europeu (PE) inicia na segunda-feira uma sessão plenária dominada pelo debate, na quarta-feira, sobre os recentes incêndios em Portugal, onde fizeram 64 mortos, e Espanha.

No debate, agendado para dia 05 ao final da tarde, os eurodeputados vão avaliar com a Comissão Europeia os instrumentos de resposta da União Europeia (UE) a estas catástrofes e os mecanismos de prevenção e de proteção civil.

Uma mobilização mais rápida do Fundo de Solidariedade da UE, a estratégia europeia para as florestas e a exclusão para efeitos de apuramento do valor do défice orçamental das verbas necessárias para a reparação dos danos e para o apoio às vítimas deverão ser alguns dos assuntos abordados em plenário.