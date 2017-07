Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Witold Waszczykowski, acredita que alguns países europeus terão dificuldades para enfrentar a ameaça do terrorismo 'jihadista' porque cometeram o erro de "aceitar grandes populações de países islâmicos que não conseguiram integrar".

"Falharam na integração de parte dos imigrantes devido ao politicamente correto, além disso deixou-se que se imponha o conceito da multiculturalidade e assumiu-se erradamente que uma grande imigração constitui uma espécie de tesouro", explicou Waszczykowski numa entrevista à agência Efe.

Como exemplo, alertou para as "grandes populações" que vivem sem se integrarem na Alemanha, França e no Reino Unido, em muitos casos procedentes de antigas colónias e com o idioma do país.