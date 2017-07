Actualidade

O advogado que está a aconselhar o grupo que representa a maioria dos detentores dos títulos de dívida pública de Moçambique, Thomas Laryea, disse hoje que já não é necessária uma reestruturação da dívida soberana.

"Moçambique já não precisa de reestruturar a dívida soberana", disse o advogado na sociedade Cooke Robotham, em declarações enviadas à agência de informação financeira Bloomberg, no seguimento da divulgação da auditoria à dívida pública moçambicana, na semana passada.

"Dada a melhoria na trajetória económica e com a eliminação das garantias [do Estado sobre os empréstimos contraídos por empresas públicas], Moçambique tem ampla capacidade para responder às pretensões de dívida externa legítimas", acrescentou o advogado, defendendo assim que o país não pague a dívida das empresas públicas Mozambique Asset Management (MAM) e Proindicus e honre apenas o pagamento da emissão de dívida pública no valor de 727 milhões de dólares, feita no ano passado.