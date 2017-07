Actualidade

O presidente da delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da CPLP, o deputado e vice-presidente do PSD Marco António Costa, manifestou hoje "grande preocupação" com a decisão da Guiné-Bissau de suspender as atividades da RTP e RDP.

Contactado pela Agência Lusa, Marco António Costa considerou que está decisão "é negativa" no âmbito das relações bilaterais entre Portugal e a Guiné-Bissau.

"Naturalmente, o meu apelo é que seja revertida esta decisão e que seja privilegiada sempre a via do diálogo para resolver qualquer questão que possa subsistir e que possa estar a causar dificuldades de relacionamento", defendeu.