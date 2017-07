Actualidade

O Presidente da China, Xi Jinping, testemunhou hoje a assinatura de um acordo-quadro para o desenvolvimento da estratégia da "Grande Baía" Guangdong-Hong Kong-Macau que aspira tornar-se uma região metropolitana de nível mundial.

Este foi um dos últimos pontos da visita de três dias de Xi Jinping - a primeira na qualidade de Presidente - a Hong Kong, território que assinala hoje o 20.º aniversário da transferência da soberania do Reino Unido para a China.

O conceito de "Grande Baía" não é completamente novo, mas ganhou um novo ímpeto ao surgir no relatório de trabalho de 2017 do primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, do qual consta a orientação para se "investigar e elaborar o planeamento da região metropolitana da Grande Baía", um projeto de integração económica que visa aproveitar as diferentes mais-valias de cada um dos territórios.