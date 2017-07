Actualidade

Os funcionários do Tribunal Supremo de Angola pediram hoje a intervenção do Presidente da República, José Eduardo dos Santos, na resolução do diferendo que os opõe à direção daquela instituição, mantendo a greve convocada para segunda-feira.

No comunicado enviado a 30 de junho a que hoje a agência Lusa teve acesso, os funcionários denunciam intimidações e pressões políticas por parte do presidente da instância judicial, durante uma reunião realizada quinta-feira.

"Clamamos a intervenção de vossa excelência, senhor Presidente da República, no sentido de salvaguardar a nossa integridade laboral, bem como na resolução das questões que acreditamos profundamente serem legítimas e colocadas nos termos em que a lei nos permite", pode ler-se no documento.