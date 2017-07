Actualidade

O defesa central francês Jéremy Mathieu foi autorizado pelo FC Barcelona a treinar com o Sporting nos próximos dias, anunciaram hoje os dois clubes, sublinhando que depois será tomada uma decisão sobre o futuro do futebolista.

"O jogador Jérémy Mathieu foi autorizado pelo FC Barcelona a treinar com a equipa do Sporting Clube de Portugal durante os próximos dias. Findo esse período, as três partes envolvidas tomarão uma decisão quanto ao futuro do jogador", lê-se no comunicado 'leonino'.

Também em comunicado, o 'Barça' fez um anúncio nos mesmos termos sobre o internacional de 33 anos, que tem sido apontado como desejo do treinador Jorge Jesus para reforçar a equipa do Sporting, terceira classificada na I Liga na época passada.