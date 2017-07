Actualidade

Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas durante um tiroteio numa discoteca no Arkansas que a polícia de Little Rock anunciou estar a investigar.

A polícia de Little Rock afirmou no Twitter que o tiroteio na madrugada de hoje no Power Lounge parece ter ocorrido na sequência de uma discussão num concerto.

Todas as 17 vítimas do tiroteio estão vivas e uma das vítimas que tinha anteriormente sido dada como estando em estado crítico está estável.