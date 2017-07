Actualidade

O avançado colombiano Cristián Arango é reforço do Benfica, com o futebolista de 22 anos a assinar um contrato por cinco épocas, segundo informou o clube no seu canal televisivo.

"Sou o Cristian Arango, um jogador que vai dar tudo por esta camisola e que quer ganhar títulos. Espero conquistar um lugar no plantel e ser importante na equipa", disse o jogador proveniente do Millonarios, em declarações à BTV.

Arango define-se como um jogador "potente e rápido, com bom jogo aéreo" e disse ter a noção que o futebol na Europa é mais intenso, depois de ter passado também pelos espanhóis do Valência B, em 2015/16, por empréstimo do Envigado.