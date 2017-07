Actualidade

Novos confrontos entre milícias na cidade de Zemio, no sudeste da República Centro-Africana, fizeram pelo menos 22 mortos, anunciaram hoje as autoridades.

A zona é palco de violência há semanas, com milícias rivais a confrontarem-se e a mergulharem a cidade no caos, com casas e lojas incendiadas e milhares de deslocados.

"As organizações humanitárias enfrentam grandes dificuldades, a Cruz Vermelha e os Médicos Sem Fronteiras não conseguem percorrer as ruas para recolher os cadáveres, que servem de alimento aos porcos", disse o governador provincial, Ghislain Dieu-Béni Kolengo.