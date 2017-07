Actualidade

A associação Precários Inflexíveis apontou hoje a "falta de empenho" do Governo e as "pressões das chefias" como entraves à candidatura de trabalhadores precários do Estado ao processo de regularização do seu vínculo laboral, que terminou na sexta-feira.

Em declarações à Lusa, Adriano Campos, membro da direção da Associação de Combate à Precariedade - Precários Inflexíveis, sustentou que, apesar de ter sido "um passo muito positivo, nem tudo correu bem" na primeira fase do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP).

Na sexta-feira terminou o prazo para os trabalhadores precários do Estado submeterem o requerimento para regularizarem o seu vínculo laboral na administração pública.