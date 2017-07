Actualidade

O BE confirmou hoje que irá viabilizar a audição do ministro da Defesa no parlamento, já pedida pelo PSD e CDS-PP, para esclarecer o roubo de material de guerra das instalações de Tancos.

Em declarações aos jornalistas à margem da Mesa Nacional do BE, o deputado João Vasconcelos recordou que o partido já apresentou na sexta-feira um requerimento para solicitar esclarecimentos ao Governo.

"Nós consideramos que a situação é bastante grave, por isso solicitámos esclarecimentos ao Governo para apurar todas as responsabilidades, que medidas o Governo irá tomar e para saber se o sistema de vigilância se encontrava efetivamente avariado", afirmou.