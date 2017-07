Autárquicas

O atual presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, apresentou hoje a sua recandidatura à autarquia, apontando "a sustentabilidade" como "o próximo pilar a desenvolver e cumprir no mandato que se avizinha", caso seja eleito.

"Evidentemente, continuaremos a apostar nos três vetores que enunciámos, então, há quatro anos: na cultura, na economia, na coesão social. Mas, a sustentabilidade será um novo pilar, o nosso quarto pilar para os próximos quatro anos", afirmou Rui Moreira.

Será, disse o candidato, "um pilar transversal aos outros três, com incidência em domínios como o ambiente, a mobilidade, o reequilíbrio entre as várias zonas da cidade, a limpeza, as políticas ambientais, a sensibilização para as boas práticas e o civismo. Na verdade, esse quarto pilar não nasce hoje. Ele representa o enunciar de várias políticas que fomos já desenvolvendo e articulando durante o presente mandato".