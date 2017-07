OE2018

A coordenadora do BE, Catarina Martins, anunciou hoje que o partido vai propor uma dotação no Orçamento do Estado para 2018 para concretizar um "programa urgente na floresta" que, entre outras medidas, duplique as equipas de sapadores florestais.

Em declarações aos jornalistas no final da Mesa Nacional do BE, a dirigente do partido não quis especificar o valor total deste programa, do qual já deu conhecimento ao Governo mas para o qual ainda não existe acordo, mas salienta que "não será um pormenor".

"Aguardamos que, no âmbito das negociações, possamos chegar a um valor, mas não podemos fazer de conta que é um pormenor do orçamento", disse Catarina Martins, alertando que cada vez que o Estado tenta poupar na prevenção gasta "muito mais" no combate aos incêndios.