Tour

(CORREÇÃO) Dusseldorf, Alemanha, 01 jul (Lusa) - O britânico Geraint Thomas (Sky) é o primeiro líder da Volta a França em bicicleta, depois de ter vencido hoje a etapa inaugural, um contrarrelógio individual de 14 quilómetros disputado em Dusseldorf, na Alemanha.

Num 'crono' disputado sob chuva, Thomas cumpriu o percurso em 16.04 minutos, batendo o suíço Stefan Kung (BMC), por cinco segundos, e o bielorrusso Vasil Kiryenka (Sky), por sete, enquanto o britânico Chris Froome (Sky), triplo vencedor do Tour (2013, 2015 e 2016), foi o melhor dos favoritos, ao terminar em sexto, a 12 segundos do colega de equipa.

O português Tiago Machado (Katusha Alpecin) foi 96.º, a 1.04 minutos de Thomas, numa etapa marcada pela queda e consequente abandono do espanhol Alejandro Valverde, um dos líderes da equipa Movistar, juntamente com o colombiano Nairo Quintana. (Corrige no segundo parágrafo os anos das vitórias de Chris Froome)