O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu hoje em Sesimbra que é necessário apurar as circunstâncias em que ocorreu o roubo de material militar em Tancos e retirar as devidas consequências políticas.

"O PCP não pode deixar de considerar o assalto a um paiol militar em Tancos como um caso de extrema gravidade e a necessitar de todo o apuramento, incluindo a retirada de consequências", disse Jerónimo de Sousa, num encontro de apresentação de candidatos às eleições autárquicas, na Quinta do Conde, em Sesimbra.

"A existência de um sistema de videovigilância inoperacional há dois anos, segundo notícias vindas a público, é revelador do estado de degradação a que as opções políticas dos sucessivos Governos, e de forma mais violenta no anterior Governo PSD/CDS-PP, conduziram as Forças Armadas", acrescentou.