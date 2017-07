Actualidade

O português Ricardo Melo Gouveia terminou hoje o Open de França em golfe instalado no grupo dos 39.ºs classificados, tendo efetuado uma terceira volta em 71 pancadas, o Par do campo.

Apesar de não ter sido a sua melhor prestação neste torneio - na primeira volta fez um percurso em 70 pancadas -, Melo Gouveia efetuou uma volta ao nível dos primeiros de hoje, o que lhe permitiu ascender mais algumas posições na classificação geral, detendo agora um total de 214 pancadas, uma acima do Par do campo.

Na frente do torneio continua o norte-americano Peter Uihlein, mas desta vez na companhia do sueco Alexander Bjork, comandando ambos com um total de 205 pancadas, oito abaixo do Par.