O PS manifestou-se hoje preocupação face ao roubo de material de guerra em Tancos e disse que viabilizará os requerimentos do PSD e do CDS-PP para a ida do ministro da Defesa Nacional ao parlamento.

"O PS não tem nada a opor, está sempre do lado da verdade e dos esclarecimentos, naturalmente que a posição do PS será favorável", declarou à Lusa o deputado Miguel Medeiros, coordenador dos socialistas na comissão de Defesa.

Para José Miguel Medeiros, é necessário aguardar por todas as investigações em curso para se poder tirar conclusões, sustentando que "o problema não está no ministro".