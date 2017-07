Pedrógão Grande

A Praia das Rocas, em Castanheira de Pera, distrito de Leiria, perdeu "mais de metade" das marcações para julho após o incêndio deflagrar em Pedrógão Grande, mas a recente "avalanche de procura" garante uma época já quase lotada.

Naquela praia com ondas artificiais, o incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande e que atingiu o interior norte do distrito de Leiria, provocando 64 mortos e mais de 200 feridos, sentiu-se na quebra de marcações no alojamento, sendo que "mais de metade" das pessoas desmarcaram as reservas feitas para o mês de julho, contou à agência Lusa o administrador da Praia das Rocas, José Pais.

No entanto, após a reabertura do complexo na segunda-feira, em que apenas estiveram 30 a 40 visitantes, os sinais "são animadores", sublinha José Pais.