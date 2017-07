Actualidade

As autoridades congolesas anunciaram hoje o fim da epidemia do Ébola, sete semanas depois de a mesma ter sido assumida na província de Bas Uélé, uma região isolada do nordeste da República Democrática do Congo (RDC).

"Declaro a partir da meia-noite de hoje o fim da epidemia da febre hemorrágica Ébola na RDC", afirmou o ministro da Saúde congolês, Oly Ilunga, citado pela agência de notícias francesa AFP.

A 12 de maio, as autoridades do país tinham declarado que a RDC enfrentava um surto de Ébola, tendo hoje o governante informado que desde 02 de junho não há registo de novos casos de Ébola em Bas Ulélé.