Actualidade

O ex-ministro Morais Sarmento definiu hoje a sua candidatura pela secção de Lisboa do PSD como uma aposta "na revitalização do partido" e, sobre um eventual apoio a Rio, disse esperar "fazer combates" com o ex-autarca "num futuro próximo".

Nuno Morais Sarmento encabeça uma lista de delegados pela secção da capital à Assembleia Distrital de Lisboa do PSD, "Lisboa Sempre", que não se candidata a nenhuma outra secção do distrito nem à liderança da distrital.

Neste caso, o único candidato é Pedro Pinto, apoiante do atual presidente do PSD, Pedro Passos Coelho.