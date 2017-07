Actualidade

O presidente da Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), Florêncio Almeida, defendeu hoje que a formação de taxistas deve ser ajustada à realidade do setor, identificando vários pontos essenciais para reformular algo que nasceu "completamente torcido".

"A formação do taxista nasceu completamente torcida. O principal problema da formação é que as matérias dadas não condizem com a realidade do nosso setor", sustentou.

No final da sessão de encerramento do XIII Dia do Táxi, que decorreu em Viseu, Florêncio Almeida sublinhou que a formação do taxista deve ter três módulos essenciais: relações públicas, normas legais de circulação e regulamentação do setor.