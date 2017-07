Actualidade

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, afirmou hoje que "o interior não pode ser o parente pobre do litoral" e tem de ter as mesmas oportunidades para permitir a fixação das pessoas.

Ao intervir hoje na Guarda, na Convenção Distrital Autárquica de apresentação dos candidatos às Câmaras Municipais do distrito, Ana Catarina Mendes referiu que quando o PS governa olha para o país "no seu todo" e para as suas oportunidades e potencialidades.

"E, por isso, não foi por acaso que foi criada a Unidade de Missão para o Interior e a Coesão Territorial. É porque verdadeiramente o interior não pode continuar a ser o parente pobre do litoral. O interior tem que ter as mesmas oportunidades que o litoral e tem que ser aqui que as pessoas se fixam, porque foi aqui que nasceram, é aqui que querem crescer e é aqui que querem viver", disse a dirigente socialista.