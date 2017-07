Actualidade

Israel anunciou ter atacado uma posição do exército sírio, após terem sido disparados, na tarde de sábado, dois projéteis que caíram na zona dos Montes Golã ocupada pelo Estado hebreu.

Trata-se do quinto incidente do género apenas esta semana e do segundo dia consecutivo em que um projétil procedente da Síria cai nos Montes Golã, embora sem causar vítimas ou danos.

"As forças israelitas atacaram a bateria síria na origem dos disparos", indicou o exército israelita, sem precisar, contudo, se a represália foi terrestre ou aérea.