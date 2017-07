Actualidade

As entradas nos museus, palácios e monumentos nacionais voltam a ser gratuitas aos domingos, a partir de hoje, até às 14:00, como tinha anunciado há um mês, no parlamento, o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

A medida fora suspensa pelo anterior governo, em 2014, altura em que as entradas passaram a ser gratuitas apenas no primeiro domingo de cada mês, durante todo o dia, tendo então a Direção-Geral do Património Cultural criado um bilhete destinado às famílias numerosas.

A data de regresso da gratuitidade é assinalada hoje, a partir das 10:00, numa visita do ministro da Cultura ao Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, que também marca o primeiro centenário desta instituição.