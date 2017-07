Actualidade

A concretização de um "sonho muito antigo" é como o encenador Carlos Avilez define a estreia de "Os irmãos Karamázov", pelo Teatro Experimental de Cascais, na segunda-feira, com o ator Ruy de Carvalho, pela primeira vez, no seu palco.

Com esta peça baseada na obra homónima de Fiódor Dostoiévski, terminada pelo autor russo um ano antes de morrer, o Teatro Experimental de Cascais (TEC) reúne, no seu palco - o palco do Teatro Municipal Mirita Casimiro, no Monte Estoril, Cascais -, quase 75 pessoas, 38 dos quais, alunos da Escola Profissional de Teatro da vila, que aí farão o seu exame final de curso, acrescentou à agência Lusa o encenador da peça e diretor da companhia.

Há muito que Carlos Avilez desejava fazer esta peça, uma vez que a obra do autor russo o marcara bastante, mas acabou por ir adiando, por ser "extremamente complicada, de difícil representação e montagem", explicou.