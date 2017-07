Pedrógão Grande

Seis homens de várias aldeias afetadas pelo incêndio de Pedrógão Grande conversam, por entre umas cervejas e uns copos de vinho. Há um discurso exaltado, num misto de raiva e de desconfiança, e surge sempre a pergunta "O que vamos fazer?".

No Retiro do Lino, na aldeia da Figueira, à beira de uma casa queimada, o incêndio que provocou a morte a 64 pessoas e mais de 200 feridos continua a ser a conversa de todos os dias. Fala-se do avanço das chamas, de terras chamuscadas, de como conseguiram salvar as suas vidas, casas ou outras pessoas.

"Escapei por um minuto", diz José Esteves, de Pobrais.