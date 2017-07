Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) está a debater com a Guiné Equatorial a possibilidade de lançar um pacote de política económica para sair da recessão em que está desde a descida do preço do petróleo.

"Mantivemos discussões sobre um pacote de política económica que ajude o país a lidar com estes desafios", assumiu o líder da equipa do FMI que visitou o país durante quase duas semanas em junho, Lisandro Ábrego.

"Foi feito um progresso substancial durante a visita em termos de recolha de informação macroeconómica e sobre as iniciativas políticas das autoridades", acrescenta o líder da equipa do FMI, que acrescenta que "mais dados económicos e informação seriam necessários para continuar em direção à formulação de um pacote global de política económica para responder eficazmente à atual situação económica do país".