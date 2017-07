Tancos/Armas

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, considerou hoje que o atual e anteriores governos são responsáveis por "reduzirem ao osso a condição militar", quando aceitaram as imposições de cortes e reduções da União Europeia.

"Consideramos que existe uma responsabilidade clara por parte do Governo, por parte de sucessivos governos, que reduziram 'ao osso' a condição militar, tanto no plano pessoal, dos direitos dos militares e da própria quantidade das Forças Armadas, esquecendo muitas vezes que, aceitando as imposições designadamente da União Europeia, dos cortes e mais cortes, de reduções e mais reduções, colocam em causa aquilo que é a missão fundamental das nossas Forças Armadas, que é serem o garante da nossa independência e soberania", sustentou.

No final de uma visita ao Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu, Jerónimo de Sousa sublinhou aos jornalistas a importância de se apurarem as circunstâncias em que ocorreu o furto de material militar em Tancos e de se retirarem as devidas consequências políticas.