Pedrogão Grande

Um relatório técnico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) revela que há uma probabilidade baixa de terem ocorridos descargas elétricas (raio) na proximidade do local e hora de início do incêndio de Pedrógão Grande.

Contudo há uma referência de que esta probabilidade não é nula.

"Tendo em conta que a eficiência de deteção da rede é de 50 por cento para descargas intra-nuvem e de 95 por cento para descargas nuvem-solo, a presente análise sugere uma probabilidade baixa, não nula, de ocorrência de descargas nuvem-solo na proximidade do local de início do incêndio de Pedrógão Grande", refere o IPMA.